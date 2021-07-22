Наши услуги
Светотехнический расчет
После определения типа, количества и мощности светильников. Мы сможем оптимизировать их расположение и энерго-затраты.
Пусконаладочные работы
Подбор оборудования, визуализация вашего объекта а также качественная установка и настройка для ввода в эксплуатацию.
Сборка щитового оборудования
Комплексное предложение, начиная от разработки концепции заканчивая сдачей в эксплуатацию данного оборудования.
Аудит вашего
объекта
Получение информации о состоянии объекта, износе технических систем и конструктивных элементов здания для разработки плана действий.
Наша продукция
Наша продукция соответствует всем современным стандартам безопасности и имеет сертификаты соответствия.
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Управление
Прорабы, ведущие строительные объекты
- Архитектурно художественная подсветка подчеркивает блеск золота и куполов храма
- Визуально придаёт больший объём архитектуре объекта
- Ланшафдтное освещение прилегающей территории дополняет общую картину
- Повышает комерческую привлекательность объекта
- Усиливает бренд ЖК привлекая тем самым новых жильцов
- Используются дизайнерские архитектурные светодиодные светильники
- Подчеркивает индивидуальность
- Привлекает внимание к зданию
- Мощные прожекторы для погодных условий России
- Создадим освещение всех функциональных зон для удобного передвижения по территории в вечернее и ночное время
- Освещение по контуру участка, позволит защититься от несанкционированного проникновения а также создат декоративное украшение участка.
- Сможем закрепить свтодиодные светильники на любые виды конструкции
- Большое количество креативных, дизайнерских решений
- Можем создать любую форму светильника, добавим выгодную подсветку для вашего ресторана, которая придаст большую привлекательность для клиентов и создаст особую атмосферу
- В освещении музеев, арт-объектов, галерей свет играет важную роль, доставляя гостям неповторимые впечатления от экспонатов
- Самые устойчивые ко всем погодным условиям светильники архитектурные для подсветки зданий будут размещены на вашем объекте
- Экспозиционное освещение подарит вашим гостям незабываюмую атмосферу, и поможет погрузить их в ту атмосферу которую старался передать художник
- Ваши предметы искусства будут восхищать гостей своей красотой и изысканностью днём и ночью
- При разработке учитываем корректную работу дежурной, аварийной, эвакуационной и охранной системы
- Особое внимание уделяем безопасности на объекте, для сохранения жизни и здоровья всех людей на вокзале и платформах
- После проводимых мероприятий заказчик получает более экономную и эффективную осветительную систему, которая даст надежную бесперебойную работу в течении длительного времени
- Яркая подсветка башенных кранов в период строительства, помогает привлечь внимание прохожих и увеличить продажи квартир
- Размещение специальных осветительных приборов, вывесок, рекламных светодиодных коробов
- На стреле можно разместить: название компании, телефон, адрес сайта или логотип
- Также мы можем выполнить подсветку по всему контуру
- Светильники для архитектурной подсветки в проектах торгового освещения, проверены досконально и протестированы на многих торговых точках.
- Наш свет увеличивает продажи!
- Мы знаем как выделить ваш магазин/киоск на фоне конкурентов и привлечь новых покупателей
- Архитектурная подсветка выделяет особым образом здание на фоне близлежащих домов
- Подчеркивает элегантный и выдержанный образ бизнес-центра в темное время суток
- Комфортное и качественное архитектурно ландшафтное освещение помогает застройщикам быстрее продать недвижимость
- Доступное освещение пешеходных и спортивных зон
- Широкий выбор оборудования от самых доступных до более дорогих дизайнерских светодиодных светильников которые позволят придать дороговизну вашему объекту
- Светодиодное освещение стадионов, ледовых арен, тенисных кортов и др.
- Максимальный уровень освещенности без слепящего действия
- Соблюдение всех регламентов и стандартов освещения и безопасности
- Правильный светорасчёт поможет спортсменам показать высокие результаты, а зрителям увидеть всё до мельчайших деталей
- Производственное и промышленное освещение для цехов, складов, заводов..
- Учитываем требования и уровень естественного освещения
- Помогаем уменьшить нагрузку на электросеть предприятия
- Сократим издержки на эксплуатацию систем внутреннего и внешнего освещения
- Повысим общественную безопасность, выявим и устраним все слепые зоны для камер видеонаблюдения
- Повысим визуальный комфорт и психологическую атмосферу вокруг вашего здания, благодаря чему увеличится социальный статус и престиж.
- Окажем всестороннюю помощь на всех стадиях ее реализации
- Поможем создать равномерное распределние света
- Обеспечим максимальный зрительный комфорт для водителей и пешеходов исключая отражение светового потока
- Разместим на объекте все необходимые светоотражатели для безопасти транспортных средств
Разработка и реализация освещения
для аэропортов, вокзалов, больниц, стадионов, и других объектов где нужны жесткие требования и соблюдение различных ГОСТ, а также мы освещаем:
Храмы
Жилые
комплексы
Загородные
дома
Рестораны
Музеи
Вокзалы
Башенные
краны
Торговые
центры
Бизнес
центры
Коттеджные
поселки
Спортивные
объекты
Промышленные
здания
Высотные
здания
Мосты
и другие объекты
Наши проекты
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