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Наши услуги

Светотехнический расчет

После определения типа, количества и мощности светильников. Мы сможем оптимизировать их расположение и энерго-затраты.

Пусконаладочные работы

Подбор оборудования, визуализация вашего объекта а также качественная установка и настройка для ввода в эксплуатацию.

Сборка щитового оборудования

Комплексное предложение, начиная от разработки концепции заканчивая сдачей в эксплуатацию данного оборудования.

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Аудит вашего
объекта

Получение информации о состоянии объекта, износе технических систем и конструктивных элементов здания для разработки плана действий.

Наша продукция

Наша продукция соответствует всем современным стандартам безопасности и имеет сертификаты соответствия.

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Архитектурное освещение

185 позиций

Архитектурное освещение БКМ групп
Ландшафтное освещение

368 позиций

Ландшафтное освещение БКМ групп
Производственное освещение

50 позиций

Производственное освещение БКМ групп
Торговое освещение

118 позиций

Торговое освещение БКМ групп
Уличное освещение

19 позиций

Уличное освещение БКМ групп
Аварийное освещение

75 позиций

Аварийное освещение БКМ групп
Светодиодные светильники

88 позиций

Светодиодные освещение БКМ групп
Офисное освещение

446 позиций

Офисное освещение БКМ групп
Медицинское оборудование

15 позиций

Медицинское освещение БКМ групп
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Дизайнерское освещение БКМ групп
Комплектующие

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Комплектующие для освещения БКМ групп
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  • Архитектурно художественная подсветка подчеркивает блеск золота и куполов храма
  • Визуально придаёт больший объём архитектуре объекта
  • Ланшафдтное освещение прилегающей территории дополняет общую картину
  • Повышает комерческую привлекательность объекта
  • Усиливает бренд ЖК привлекая тем самым новых жильцов
  • Используются дизайнерские архитектурные светодиодные светильники
  • Подчеркивает индивидуальность
  • Привлекает внимание к зданию
  • Мощные прожекторы для погодных условий России
  • Создадим освещение всех функциональных зон для удобного передвижения по территории в вечернее и ночное время
  • Освещение по контуру участка, позволит защититься от несанкционированного проникновения а также создат декоративное украшение участка.
  • Сможем закрепить свтодиодные светильники на любые виды конструкции
  • Большое количество креативных, дизайнерских решений
  • Можем создать любую форму светильника, добавим выгодную подсветку для вашего ресторана, которая придаст большую привлекательность для клиентов и создаст особую атмосферу
  • В освещении музеев, арт-объектов, галерей свет играет важную роль, доставляя гостям неповторимые впечатления от экспонатов
  • Самые устойчивые ко всем погодным условиям светильники архитектурные для подсветки зданий будут размещены на вашем объекте
  • Экспозиционное освещение подарит вашим гостям незабываюмую атмосферу, и поможет погрузить их в ту атмосферу которую старался передать художник
  • Ваши предметы искусства будут восхищать гостей своей красотой и изысканностью днём и ночью
  • При разработке учитываем корректную работу дежурной, аварийной, эвакуационной и охранной системы
  • Особое внимание уделяем безопасности на объекте, для сохранения жизни и здоровья всех людей на вокзале и платформах
  • После проводимых мероприятий заказчик получает более экономную и эффективную осветительную систему, которая даст надежную бесперебойную работу в течении длительного времени
  • Яркая подсветка башенных кранов в период строительства, помогает привлечь внимание прохожих и увеличить продажи квартир
  • Размещение специальных осветительных приборов, вывесок, рекламных светодиодных коробов
  • На стреле можно разместить: название компании, телефон, адрес сайта или логотип
  • Также мы можем выполнить подсветку по всему контуру
  • Светильники для архитектурной подсветки в проектах торгового освещения, проверены досконально и протестированы на многих торговых точках.
  • Наш свет увеличивает продажи!
  • Мы знаем как выделить ваш магазин/киоск на фоне конкурентов и привлечь новых покупателей
  • Архитектурная подсветка выделяет особым образом здание на фоне близлежащих домов
  • Подчеркивает элегантный и выдержанный образ бизнес-центра в темное время суток
  • Комфортное и качественное архитектурно ландшафтное освещение помогает застройщикам быстрее продать недвижимость
  • Доступное освещение пешеходных и спортивных зон
  • Широкий выбор оборудования от самых доступных до более дорогих дизайнерских светодиодных светильников которые позволят придать дороговизну вашему объекту
  • Светодиодное освещение стадионов, ледовых арен, тенисных кортов и др.
  • Максимальный уровень освещенности без слепящего действия
  • Соблюдение всех регламентов и стандартов освещения и безопасности
  • Правильный светорасчёт поможет спортсменам показать высокие результаты, а зрителям увидеть всё до мельчайших деталей
  • Производственное и промышленное освещение для цехов, складов, заводов..
  • Учитываем требования и уровень естественного освещения
  • Помогаем уменьшить нагрузку на электросеть предприятия
  • Сократим издержки на эксплуатацию систем внутреннего и внешнего освещения
  • Повысим общественную безопасность, выявим и устраним все слепые зоны для камер видеонаблюдения
  • Повысим визуальный комфорт и психологическую атмосферу вокруг вашего здания, благодаря чему увеличится социальный статус и престиж.
  • Окажем всестороннюю помощь на всех стадиях ее реализации
  • Поможем создать равномерное распределние света
  • Обеспечим максимальный зрительный комфорт для водителей и пешеходов исключая отражение светового потока
  • Разместим на объекте все необходимые светоотражатели для безопасти транспортных средств

Разработка и реализация освещения

для аэропортов, вокзалов, больниц, стадионов, и других объектов где нужны жесткие требования и соблюдение различных ГОСТ, а также мы освещаем:

Храмы

Жилые
комплексы

Загородные
дома

Рестораны

Музеи

Вокзалы

Башенные
краны

Торговые
центры

Бизнес
центры

Коттеджные
поселки

Спортивные
объекты

Промышленные
здания

Высотные
здания

Мосты

и другие объекты

Наши проекты

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